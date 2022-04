Ein Sieg bis zum Viertelfinale : DEG gewinnt hitzigen Play-off-Auftakt

Jubel bei Düsseldorfs Stephen MacAulay. Foto: Birgit Häfner

Nürnberg Die Düsseldorfer Eishockeyprofis zeigen sich pünktlich zum Start der Endrunde wieder in völlig anderer Verfassung als zuletzt. Mit viel Einsatz und etwas Glück gewinnen sie 3:2 in Nürnberg und gehen in der Serie mit 1:0 in Führung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schwickerath

Eine letzte Parade, ein letzter geblockter Schuss, eine letzte Befreiung, dann war es vorbei. Und danach konnte man allen Beteiligten ansehen, welch ein Kraftakt das war dieses erste Spiel der Play-off-Serie gegen die Nürnberg Ice Tigers. Gerade in der Schlussphase, als sich das Geschehen fast nur noch im Drittel der Düsseldorfer EG abspielte. Als ein Schuss nach dem anderen kam. Doch keiner fand mehr den Weg ins Tor, und so blieb es beim 3:2 für die DEG, die damit nun 1:0 führt in der Serie über maximal drei Spiele. Weiter geht es bereits am Donnerstagabend, dann steht das zweite Spiel in Düsseldorf an. Und dann kann es schon vorbei sein.

Damit hatten nicht alle gerechnet, zuletzt war es ja eher nicht so gut gelaufen für die DEG, zudem war Trainer Harold Kreis am Montag aus privaten Gründen nach Kanada gereist. Nun hatte Kreis in dieser Saison aber schon mal gefehlt, weil er daheim in Quarantäne saß. Da konnte Assistent Thomas Dolak vier Spiele lang die Chefrolle üben, das habe ihm geholfen, sagte er nun vor dem Spiel. Zudem hatte er am Dienstag noch mit Kreis telefoniert.

Da werden sie sicher auch die große Frage besprochen haben: Kann die DEG nach vier Niederlagen am Stück schnell in den Play-off-Modus schalten? Sie konnte. Plötzlich war all das wieder da, was zuletzt gefehlt hatte: Laufbereitschaft und Zweikampfhärte, Tore von Verteidigern und Topstürmern, Konsequenz in Unter- wie Überzahlspiel. Hinzu kam das nötige Glück, schon in der zweiten Minute sprang ein Schuss von Kyle Cumiskey so kurios vom Eis ab, dass er oben im Winkel landete. Unmittelbar danach hielt Mirko Pantkowski auf anderen Seite zweimal überragend. Und war auch danach immer wieder gefordert, weil die Düsseldorfer allein im ersten Drittel dreimal in Unterzahl waren.

Die überstanden sie alle schadlos, weil nicht nur Pantkowski hellwach war, sondern weil sich seine Vorderleute immer wieder selbstlos in Schüsse warfen. Stephen MacAulay tat das Mitte des Drittels zweimal binnen weniger Sekunden, was ihm Jubelschreie der Kollegen einbrachte. Kurz später wurden die noch lauter, weil MacAulay nach starker Puckeroberung von Carter Proft und Daniel Fischbuch zum 0:2 traf. Das entsprach zwar nicht dem Spielverlauf, aber das konnte der DEG ja egal sein.

Zurücklehnen stand aber natürlich nicht im Plan, es wurde gar immer hitziger. Da wurde gecheckt und gepöbelt – auch abseits der Scheibe oder nach Pfiffen. Früh gerieten Jerry D'Amigo und Patrick Reimer aneinander, später Bernhard Ebner und Chris Brown. Da war sie wieder, diese Grundstimmung, die es nur in den Play-offs gibt, wenn alle noch einen Gang hochschalten. Manchmal wirkt das, als hätten da ein paar Rennpferde stundenlang in der Startbox gestanden und dürften nun endlich raus.

So ging es auch im zweiten Drittel weiter. Checks, Schläge, Beschimpfungen, Strafzeiten, Chancen, Tore. Zwei für die Nürnberger, eins für die DEG – obwohl die offensiver werdenden Gäste Chancen für mehr hatten. Aber auch die Ice Tigers tauchten immer wieder gefährlich vor dem DEG-Tor auf. Daniel Schmölz traf früh zum 1:2, Daniel Fischbuch antwortete direkt in Überzahl, danach erlebten die Düsseldorfer ihre beste Phase, eroberten Scheiben in der neutralen Zone und kamen zu Chancen. Doch ein Fehler, ein Konter und Marko Friedrich schoss das 2:3.

Danach war das Spiel wieder komplett offen mit Chancen auf beiden Seiten. Hier rannte Tim Fleischer allein auf Pantkowski zu, da hatte Barta das 2:4 auf dem Schläger. Doch es fiel nicht, und als die Franken danach noch mal in Überzahl waren, brannte es mehrfach vor dem DEG-Tor. Danach rettete mal der Pfosten. Oder Pantkowski. Oder ein anderer Düsseldorfer. Kurz später war es geschafft.

Statistik

Nürnberg Ice Tigers – Düsseldorfer EG 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)

DEG: Tor: Pantkowski (Hane); Abwehr: Cumiskey, Zitterbart –Järvinen, Ebner – Geitner, Trinkberger, Schiemenz; Angriff: O’Donnell, Barta, Eder – Proft, MacAulay, Fischbuch – D'Amigo, Svensson, Ehl – Bittner, Mayenschein, Fischer

Schiedsrichter: Bruggeman/Schrader

Tore: 0:1 (02:12) Cumiskey (Ehl, D'Amigo), 0:2 (11:12) MacAulay (Fischbuch, Proft), 1:2 (23:57) Schmölz (Reimer, Welsh), 1:3 (24:51) Fischbuch (MacAulay, O'Donnell/5-4), 2:3 (28:54) Friedrich (Sheehy)

Zuschauer: 3479

Strafminuten: 12:16