Descheneau rettet DEG ins letzte Spiel: „Wichtigstes Tor meines Lebens“

Düsseldorf Der Showdown erfolgt in Spiel sieben. Die DEG hat sich im Kampf um das Play-off-Halbfinale in einem sensationellen Schlussspurt ins letzte Spiel gerettet.

„Job gemacht“ beschreibt nicht im Ansatz, was sich da am Freitagabend im ISS Dome abspielte. 52 Sekunden trennte die DEG noch vom Play-off-Aus, als ein Schuss von der blauen Linie von Kevin Marshall, abgefälscht von einem Augsburger Schläger, irgendwie den Weg ins Tor fand. Zum Glück gab es auf den Stehplatzrängen Wellenbrecher, denn einen solchen Torjubel hatte der Dome in vielen Jahren nicht mehr erlebt – Bierbecher flogen, die jubelnden Fans lagen fast übereinander.

So steuert die Serie auf das zu, was sie verdient: Spiel sieben. Am Sonntag (16.30 Uhr) werden beide Teams in einem letzten Spiel in Augsburg ermitteln, wer ins Halbfinale einziehen darf. Das „Momentum“, wie man im Eishockey so schön sagt, ist eindeutig auf Seiten der DEG. Und in der noch so jungen Karriere von Jaedon Descheneau ist sicherlich noch Platz für weitere wichtigste Treffer.