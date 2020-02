Vorbereitungsspiele in Nottingham : Formstarke DEG freut sich schon auf England-Reise

Der Sportliche Leiter Niki Mondt plant den England-Trip. Foto: Birgit Häfner

Düsseldorf Der achtmalige Deutsche Eishockey-Meister absolviert im August zwei Testspiele in Nottingham. In der DEL läuft derzeit alles nach Plan, aber am Wochenende muss die DEG erneut Auswärtsqualitäten zeigen.

Sportlich könnte es für die DEG kaum besser laufen. Als die Eishockey-Profis nach der 1:4-Heimniederlage gegen bärenstarke Straubinger die Reise zu den schweren Auswärtsspielen beim Spitzenduo Mannheim und München antraten, da klang es wie das Pfeifen im dunklen Walde, als Stürmer Maximilian Kammerer ankündigte: „Wir fahren dorthin, um zu gewinnen.“ Die Truppe von Cheftrainer Harold Kreis ließ jedoch Taten folgen und fuhr die Maximalausbeute von sechs Punkten ein.

Foto: Rheinische Post/Birgit Haefner 15 Bilder München - DEG: Bilder des Spiels.

Die Aussichten, sich direkt für das Viertelfinale zu qualifizieren, sind durch diesen Coup erheblich besser geworden. Allerdings muss die DEG dafür im Endspurt weiterhin Qualität auf fremdem Eis zeigen. Von den verbleibenden vier Begegnungen der Hauptrunde finden drei auswärts statt, zwei davon gleich am Wochenende: am Freitag (19.30 Uhr) bei den Eisbären Berlin und am Sonntag (14 Uhr) bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven. Zu Hause geht es nur noch am 6. März gegen die Krefeld Pinguine.

Doch während der Kampf um die besten Play-off-Plätze der Saison 2019/20 noch auf vollen Touren läuft, wirft die DEG bereits einen interessanten Ausblick auf die Vorbereitung der kommenden Spielzeit 2020/21. Dort beschreiten die Rot-Gelben völlig neue Wege: Statt wie in den vergangenen Jahren üblich in die Schweiz, reisen sie im Sommer zu zwei Vorbereitungsspielen ins englische Nottingham. Dort geht es am Samstag, 29. August, und am folgenden Sonntag jeweils gegen die Lokalmatadoren der Nottingham Panthers.