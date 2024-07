DEL Future Camp in Düsseldorf Warum sich die Zukunft des deutschen Eishockeys an der Brehmstraße trifft

Jahreszeit und Wetter erinnern aktuell eher weniger an Eishockey, aber an der Brehmstraße fliegt der Puck bereits seit Wochen wieder übers Eis. Der Stammverein der Düsseldorfer EG lud kürzlich zum Sommercamp für 80 Kinder der Jahrgänge 2011 bis 2017. Zudem gehen die DEG-Profis dreimal die Woche aufs Eis, auch die der Krefeld Pinguine mit dem gebürtigen Düsseldorfer Leon Niederberger kommen derzeit regelmäßig an der Brehmstraße vorbei. Ebenso diverse Hobbyteams, die sich in den Abendstunden die Trainingshalle mieten. Und bald beginnen bereits die Trainingslager der DEG-Jugend.