Autogrammstunde im Dome DEG-Zugang Agostino geht auf Tuchfühlung mit den Fans

Am Dienstag wurde es rund um den Rather Dome voll. Rund 300 Fans der Düsseldorfer EG stellten sich geduldig in einer Schlange am Spielereingang der Halle an, um sich von ihren Idolen Trikots, Poster, Autogrammkarten oder andere Utensilien signieren zu lassen. Zwischen bekannten Gesichtern wie Goalie Henrik Haukeland oder Trainer Thomas Dolak saß mit Kenny Agostino auch ein ganz neues.