Events wichtiger als heimische Klubs? Zu diesen konkreten Fragen zur DEG schweigt die Stadt

Die Sonne scheint wieder etwas heller über der Düsseldorfer EG. Zwar nicht mit voller Kraft, aber die ganz dunklen Wolken, die über dem Eishockeyklub hingen, sollen verzogen sein. So klingt es zumindest, wenn man sich umhört. Am Wochenende kündigte die DEG auch öffentlich an, bald „weitere Team-Infos“ mitzuteilen. Das kann viel bedeuten: Abgänge, Zugänge, vielleicht gar neue Trainer. Aber was es in erster Linie mal bedeutet: Die finanzielle Lage muss sich etwas gebessert haben.