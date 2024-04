Zurück in bekanntes Terrain Zu diesem Verein wechselt Ex-DEG-Stürmer Svensson

Einer, der seine Schlittschuhe nun nicht mehr in der DEL, sondern künftig in der Eliteserien in Norwegen schnüren wird – und zwar bei Storhamar Hockey. Kein unbekanntes Terrain für Svensson, immerhin spielte er bereits zwischen 2017 und 2019 für die Gelb-Blauen und kam in diesem Zeitraum auf 115 Ligaspiele und 109 Scorerpunkte (35 Tore, 74 Vorlagen). Vor allem in seinem zweiten Jahr wusste er zu überzeugen und scorte nicht nur in der Eliteserien regelmäßig, sondern auch in der Champions Hockey League (acht Spiele, sechs Torbeteiligungen).