Nach Abschied von der DEG Zu diesem DEL-Konkurrenten wechselt Nicolas Geitner

Eigentlich war der Plan von Niki Mondt ein anderer. Ursprünglich wollte der Manager der Düsseldorfer EG nämlich Nicolas Geitner weiter an den Klub binden, aber im Kader war „kein Platz mehr“ für den gebürtigen Düsseldorfer, wie Mondt zuletzt beim Fantalk des Klubs verriet. Die Vereinslosigkeit hielt indes nicht lange an, denn wie die Straubing Tigers am Dienstagmittag verkündeten, wird der 25-Jährige künftig seine Schlittschuhe in Niederbayern schnüren.