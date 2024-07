Mehr als 20.000 Kilometer durch die Republik Zahlen und Fakten zu den Auswärtsspielen der DEG

Streng genommen hat sich für die Allesfahrer-Fraktion unter den Fans der Düsseldorfer EG mit Blick auf die kommende Saison im Prinzip nichts geändert. Wie schon 2023/24 werden auch 2024/25 dieselben 14 Teams in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) an den Start gehen. Was in erster Linie an den Kassel Huskies liegt, die erneut kurz vor der Ziellinie den Sprung aus der DEL2 verpassten. Alles beim Alten also? Nicht ganz, denn einen neuen Spielort werden die DEG-Anhänger trotzdem besuchen – und zwar in München.