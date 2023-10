Drei Top-Teams in Folge Worauf die DEG in den Spielen gegen Straubing, Mannheim und Wolfsburg achten muss

Bei aller individuellen Klasse mit Spielern wie Dustin Strahlmeier im Tor, Ryan O’Connor und Nolan Zajac in der Verteidigung oder Matt White, Andy Miele, Chris Wilkie, Justin Feser und Ex-DEG-Angreifer Spencer Machacek im Sturm, zu knacken sind die Grizzlys vor allem in Unterzahl. Mit acht Gegentoren haben sie dort im Vier-gegen-Fünf die drittmeisten kassiert. Das Problem aus Sicht der DEG: In jenen Überzahlsituationen mit einem Mann mehr auf dem Eis hat sie bislang noch gar nicht getroffen. Entsprechend kündigte Trainer Thomas Dolak am Wochenende an, dass man im Training unter der Woche auch an den Special Teams noch mal rangehen werde. Nötig ist es allemal.