Fünf Gegentore in Unterzahl Woran es bei den Special Teams der DEG aktuell hakt

Im Bauch des Rather Domes begannen schon die ersten Aufräumarbeiten, als Philip Gogulla vor die wartenden Medienvertreter trat. Die Enttäuschung stand dem Kapitän der Düsseldorfer EG nach dem 2:3 gegen die Eisbären Berlin deutlich ins Gesicht geschrieben. Und wer wollte es ihm verdenken, hatte seine Mannschaft doch erneut eine gute Leistung gegen ein Top-Team der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gezeigt. Doch wie schon in München (2:4) stand die DEG am Ende mit leeren Händen da. „Das ist natürlich bitter und schade. Letztes Jahr haben wir schlecht gespielt und Punkte geholt“, sagte Gogulla bedient und ging im nächsten Moment direkt in die Ursachenforschung über: „Wir kriegen es aktuell nicht hin, das Powerplay des Gegners zu verteidigen. Wenn wir dann auch selber in Überzahl nicht treffen, ist das einfach noch nicht gut genug.“