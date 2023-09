Könnte Freitag schon spielen Wie Kenny Agostino die DEG-Offensive beleben soll

Niki Mondt hat an diesem zweiten Wochenende der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) alle möglichen Gefühlszustände erlebt. Hoffnung vor und Enttäuschung während der 1:4-Niederlage am Freitag in Nürnberg. Am Sonntag in Köln dann zunächst Freude über gute erste 40 Minuten, dann wieder Frust wegen der zwei frühen Gegentore im Schlussdrittel, ehe er am Ende doch über den ersten Saisonsieg seiner Düsseldorfer EG jubeln durfte. Und in der Nacht auf Montag kam dann noch Erleichterung dazu, denn da hatte Mondt endlich seinen neuen Stürmer gefunden: Kenny Agostino, ein 31-jähriger US-Amerikaner, der bereits bei Olympia, in der Eliteliga NHL sowie der russischen KHL spielte. Und das Beste: Agostino kann es kaum erwarten, das DEG-Trikot zu tragen. Mondt war angenehm überrascht, als Agostino ihm sagte, dass er sich direkt einen Flug für den Montagabend buchen will. Dann sei er Dienstagmorgen in Düsseldorf und könne direkt trainieren. Und läuft alles glatt, spielt er schon am Freitag gegen Augsburg.