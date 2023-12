Alles Kopfsache, oder was? Wie die Düsseldorfer EG den Leistungsumschwung erklärt

Am Montagmorgen gab es erst mal ein Ständchen. Drei Tage zuvor waren Tausende Schülerinnen und Schüler beim „Schools Day“ der Düsseldorfer EG gegen die Nürnberg Ice Tigers in den Dome gekommen. Nun folgte der Gegenbesuch, die Eishockeyprofis gingen in die Schulen. Was besonders für Phil Varone ein Ereignis war, er hatte Geburtstag, und wo er auch auftauchte, bekam er von den Kindern ein „Happy Birthday“ gesungen.