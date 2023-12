„Ich tue, was ich kann“ Wie Phil Varone der neue Chef der DEG-Offensive wurde

Düsseldorf · Der Anfang war zäh, aber seit Wochen ist Phil Varone der beste Stürmer der Düsseldorfer EG. Macht er so weiter, könnte es auch am Freitag gegen Schwenningen und am Sonntag in Frankfurt klappen. Und das muss es auch, will die DEG die Play-off-Plätze noch angreifen.

07.12.2023 , 17:13 Uhr

Die Top-Scorer der Düsseldorfer EG 21 Bilder Foto: Birgit Häfner

Von Bernd Schwickerath