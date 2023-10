Trotz kurzer Vorbereitungszeit Wie Mike Pellegrims der DEG-Abwehr mehr Stabilität verlieh

Viel Zeit zur Akklimatisierung blieb Mike Pellegrims nicht. Am Donnerstag die Unterschrift bei seinem neuen, alten Arbeitgeber, anschließend ein kurzes Kennenlernen mit dem Staff und den Spielern und nur wenige Stunden später stand der Belgier auch schon in seiner Funktion als neuer Co-Trainer der Düsseldorfer EG in Straubing hinter der Bande.