Zwischen Frust und Hoffnung Wie es für die U20-Talente nach dem Play-off-Aus weitergeht

Info

Nominiert Für David Lewandowski und Lenny Boos geht die Saison noch weiter. Die beiden Stürmer wurden von Bundestrainer André Rankel für die Vorbereitung auf die U18-WM nominiert. Das Team kommt am Montag in Füssen zusammen, danach stehen Testspiele in Salzburg gegen Ungarn an. Danach wird der finale Kader bekannt gegeben. Am 11. April geht es dann zur WM ins dänische Frederikshavn.