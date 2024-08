Ex-DEG-Jugendspieler auf Heimatbesuch Wie eine OP die Vorbereitungspläne von Maksymilian Szuber durchkreuzte

Den Mut lässt er sich dadurch aber nicht nehmen. In Form bringt er sich in den nächsten Wochen in Arizona, ehe es zum Trainingscamp seines Teams nach Utah geht. Und dort hat er Großes vor: Er will sich in der NHL einen Stammplatz sichern. Vergangene Saison war er erstmals Teil der größten Eishockey-Show, Anfang April lief er für die Arizona Coyotes gegen die Seattle Kraken auf. Was trotz der 0:5-Niederlage „eine super Erfahrung“ gewesen sei. „Das erste NHL-Spiel wird man nie vergessen“, sagt der Düsseldorfer. Nicht nur vom Drumherum her, auch sportlich sei das „noch mal ein, zwei Level höher“ gewesen, als alles, was er bis dato erlebt hatte. Und das ist nicht wenig: Der Verteidiger wird Ende des Monats erst 22 Jahre alt, aber er hat bereits eine Deutsche Meisterschaft (2023 mit München) und WM-Silber (2023 mit der Nationalmannschaft) gewonnen. Dass er eine Saison später auch gleich in der NHL spielen durfte, machte die Laune nicht unbedingt schlechter.