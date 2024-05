Über die DEG bis in die NHL Wie die Karriere von Andreas Martinsen in Düsseldorf an Fahrt aufnahm

Prag · 2012 kam der damals junge Andreas Martinsen zur Düsseldorfer EG und spielte sich in die Herzen der Fans. Danach schaffte er den Sprung in die NHL, mittlerweile ist er zurück in Norwegen, aber der Kontakt zur DEG ist nie abgebrochen. Vor allem zu einer Person nicht.

20.05.2024 , 16:27 Uhr

Spielte drei Jahre lang im Trikot der DEG: Andreas Martinsen (r.), hier im Spiel gegen die Hamburg Freezers im März 2015. Foto: imago sportfotodienst

Von Bernd Schwickerath