Düsseldorfer EG Wie die Chancen auf einen Einsatz von Kevin Clark stehen

Was den Düsseldorfern ebenfalls nicht gefiel: die Verletzung von Kevin Clark, der am Samstagabend gegen München vorzeitig in die Kabine musste. Am Montag wurde der kanadische Flügelstürmer untersucht. Aber das Ergebnis wird nicht öffentlich kommuniziert. Auf Nachfrage ließ sich die DEG lediglich entlocken, dass Clarks Einsatz am Mittwoch in Wolfsburg und am Freitag in Bremerhaven „möglich“ sei, es werde wohl kurzfristig darüber entschieden. Was er sich genau zugezogen hat? Auch darauf gibt es keine Antwort. Was mal wieder zeigt, wie ernst die Lage in der DEL gerade ist, man will keinem Gegner auch nur ansatzweise verraten, auf was er sich einstellen kann.