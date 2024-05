Ambitionierter Zugang Wie die DEG laut Balinson ein Play-off-Anwärter sein kann

Diese nahm in der vergangenen Saison bereits rasant an Fahrt auf. Nach Stationen in Nordamerika heuerte Balinson 2023 erstmals in Europa bei den Eispiraten Crimmitschau in der DEL2 an. „Es war für mich die beste Saison, die ich in den letzten fünf Jahren erlebt habe“, sagt er. Und das, obwohl viele Experten die Westsachsen im Vorfeld als Abstiegskandidaten auf dem Zettel hatten. Doch je länger die Hauptrunde dauerte, desto verblüffter rieb sich die Konkurrenz die Augen. Statt in den Play-downs zu spielen enterten die Eispiraten nämlich die Play-offs und scheiterten dort erst im Halbfinale am späteren Zweitligameister EV Regensburg.