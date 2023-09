Saisonstart gegen den amtierenden Meister Wie die DEG die Mammutaufgabe in München angehen will

Das Training am Mittwoch war gerade vorbei, die meisten Spieler saßen in der Kabine, während die Betreuer gerade alles für die Reise nach München vorbereiteten. Da kam Stephen MacAulay aus dem Gebäude zwischen den Eishallen an der Brehmstraße. Auf Krücken, humpelnd. Am Sonntag hatte er sich im letzten Testspiel vor dem Start der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) das Kreuzband gerissen. Am Tag drauf musste die Düsseldorfer EG nicht nur das, sondern auch die wochenlangen Ausfälle von Kyle Cumiskey und Brendan O‘Donnell verkünden, auch Alec McCrea ist ja noch gesperrt. Macht vier Ausfälle von Leistungsträgern.