Wegweisende Änderung Wie das neue Einbürgerungsgesetz die DEL verändern könnte

Seit gut drei Wochen ist das neue Staatsangehörigkeitsrecht in Kraft. Seitdem können „Menschen, die in Deutschland arbeiten und gut integriert sind, schon nach fünf statt nach acht Jahren deutsche Staatsangehörige werden“, teilte das Bundesinnenministerium mit. Zudem brauchen sie „ihre bisherige Staatsangehörigkeit und damit einen Teil ihrer Identität nicht mehr aufzugeben“. Was den Kreis der Interessenten noch erweitern dürfte.