U23-Spieler Borzecki bleibt DEG vermeldet weitere Abgänge – auch auf der Trainerposition

Abseits der Abgänge gab die DEG auch eine Vertragsverlängerung bekannt. So wird Jakub Borzecki zwei weitere Jahre an der Brehmstraße bleiben. Möglich macht das eine Option im Kontrakt des 22-jährigen Stürmers. „Jakub ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung“, wird Mondt in der Klubmitteilung zitiert. „Trotz seiner für ihn nicht einfachen vergangenen Saison bin ich davon überzeugt, dass er noch viel Potenzial besitzt und kommende Spielzeit einen weiteren Schritt in seiner Karriere machen wird.“ In bislang 147 Pflichtspielen kommt Borzecki auf sechs Tore und fünf Vorlagen.