Seine Rolle ist noch unklar Was Zugang Quapp bei der DEG vorhat

Im Kindereishockey läuft das ja gewöhnlich so: Die meisten wollen Tore schießen, fürs Tor muss erst einer überredet werden – oder gar bestimmt. Bei Nikita Quapp war das in Ravensburg genau andersrum. Als er damals mit dem Eishockey begann, wollte er unbedingt Torwart sein, er kannte die Ausrüstung von zu Hause, denn auch sein Vater Waldemar stand einst im Tor. Doch der kleine Nikita musste trotzdem draußen spielen. Es dauerte, bis er endlich auf seine Lieblingsposition durfte. Aber als es so weit war, hat er sie nicht mehr verlassen. Bis heute.