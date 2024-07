Straffes Auftaktprogramm Warum der DEG zum Saisonstart ein Déjà-vu droht

Am Freitag nun hat die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) ihren Spielplan für die Saison 2024/25 veröffentlicht. Und wieder hat die DEG ein hartes Auftaktprogramm. Zwar nicht ganz so wie im Vorjahr, aber ersten Gegner haben es in sich: Los geht es am 20. September in Straubing, zwei Tage später geht es nach Wolfsburg, am 27. September kommt Schwenningen zum ersten Heimspiel im Dome vorbei. Macht drei Teams, die in der Vorsaison allesamt zur Top Sechs der Tabelle gehörten. Das wissen sie natürlich bei der DEG, wollen einen Start wie 2023 unter allen Umständen vermeiden. „Wir arbeiten hart daran, bei den Straubing Tigers erfolgreich in die Saison zu starten“, sagt Manager Niki Mondt. Dem neuen Trainerteam und dem neuen Kader erst mal etwas Zeit geben? Kann sich die DEG nicht erlauben.