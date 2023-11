Umjubelt in der Heimat Warum DEG-Stürmer Ehl unbedingt beim Deutschland Cup dabei sein wollte

Der letzte Applaus des Eishockeyabends in Landshut gehörte Alexander Ehl ganz alleine. Der Rest der deutschen Nationalmannschaft war bereits in der Kabine, da musste Ehl noch zum TV-Interview. Schließlich hatte der Stürmer der Düsseldorfer EG beim 4:1-Erfolg zum Auftakt des Deutschland Cups gegen Dänemark ein Tor erzielt. Und noch wichtiger: Er stammt aus Landshut, hat hier in Niederbayern einst mit dem Eishockeyspielen begonnen. Und das haben die Fans nicht vergessen. Als Ehl nach dem Interview in Richtung Kabine fuhr, applaudierte die ganze Halle, rief seinen Namen, und hinter der Bande wartete dann eine ganze Schar Jugendspieler, um mit ihm abzuklatschen.