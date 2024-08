Die neue Mitte beim Eishockeyklub Warum DEG-Manager Mondt doch keinen Topcenter verpflichtet hat

Es ist jedes Jahr ein Lotteriespiel, welcher Eishockeyprofi aus Nordamerika mit vollem Gepäck in Düsseldorf landet. Irgendwas scheint auf dem Flug immer wegzukommen. Mal sind es die Schläger, mal die Schlittschuhe, mal die persönlichen Sachen. Und so war das auch beim neuesten Zugang der Düsseldorfer EG: Als Justin Richards am Dienstag in seiner neuen Heimat ankam, fehlte gleich sein komplettes Gepäck.