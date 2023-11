Nach dem Spiel DEG gegen Mannheim Warum es bei der Halsschutz-Pflicht auch Skepsis gibt

Als Victor Svensson am frühen Freitagabend mit seinen Teamkollegen zum Warm Up aufs Eis im Rather Dome einlief, lugte etwas aus dem Kragen seines weißen Aufwärmtrikots hervor: ein schwarzer Halsschutz. Wenige Tage nach dem tödlichen Unfall des ehemaligen Augsburger Stürmers Adam Johnson, dessen Hals bei einem Ligaspiel in England durch eine Kufe aufgeschlitzt wurde, zog der schwedische Angreifer der Düsseldorfer EG erste Konsequenzen aus dem tragischen Unglück. Und hätte es vor dem Heimspiel gegen die Adler Mannheim (3:2) keine Lieferengpässe gegeben, wären noch einige Spieler mehr Svenssons Beispiel gefolgt. „Wir versuchen gerade, einige für alle zu bekommen“, verriet Kevin Clark.