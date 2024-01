Nach dem 1:3 gegen den Spitzenreiter Warum die Niederlage der DEG gegen Berlin kein Rückschritt war

Für Gogulla selbst ging trotz der Niederlage am Dienstag ein ziemlich erfolgreicher Monat zu Ende. Insgesamt neun Scorerpunkte (zwei Tore, sieben Vorlagen) sammelte der 36-Jährige in ebenso vielen Einsätzen. Lediglich O’Donnell (zwölf) war im Januar an mehr Düsseldorfer Treffern beteiligt. Balsam für den Routinier, dem in den Wochen zuvor nicht wirklich viel glückte – und der auch ungewöhnlich viele Fehlpässe in sein Spiel einstreute. Manch einer in den Kommentarspalten im Internet stimmte da schon den Abgesang auf den gebürtigen Düsseldorfer an, was natürlich völlig überzogen war. Diese Phase scheint nun überwunden, auch wenn er gegen die Eisbären leer ausging. „Ich werde ja immer nur an einer Sache gemessen – und das sind halt meine Punkte. Wenn die halt nicht fallen, dann heißt es immer, dass ich schlecht spiele, so ist das schon immer bei mir gewesen. Damit setze ich mich auseinander seitdem ich 18 Jahre alt bin“, sagt Gogulla.