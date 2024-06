Entscheidend ist am Punkt Warum bullystarke Spieler für die DEG so wichtig sind

Er nimmt langsam Formen an, der Kader der Düsseldorfer EG. Ganz reicht es aber noch nicht, um in der nächsten Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) einen Spielberichtsbogen zu füllen. Vor allem auf einer Position gibt es noch Lücken: bei den Mittelstürmern. Die aus der Vorsaison sind bis auf Alexander Blank alle weg, und der soll wie in der zweiten Saisonhälfte weiter auf dem Flügel spielen. Es braucht also vier neue Center, aber Stand jetzt wurden in Jacob Pivonka und Drake Rymsha erst zwei geholt.