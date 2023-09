2:4 gegen Meister München Wackere DEG verliert Auftakt auf der Strafbank

Sie hat am Donnerstagabend feierlich begonnen, diese 30. Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Mit Meisterbanner-Zeremonie und bayerischer Hymne. Schließlich stieg das Eröffnungsspiel in München, beim Titelverteidiger EHC Red Bull. Was schon unter Normalumständen eine knifflige Aufgabe für die Düsseldorfer EG gewesen wäre. Aber mit den ganzen verletzten Leistungsträgern schien sie fast unlösbar. Insofern war es keine Überraschung, dass die DEG hinterher ohne Punkte in den Bus stieg. Aber sie musste das nicht schlecht gelaunt tun. Denn obwohl sie 2:4 (0:2, 0:0, 2:2) verlor, hatte sie sich ordentlich verkauft, war bei Fünf-gegen-Fünf sogar mindestens gleichwertig. Aber es gab ein Problem: Sie kassierte drei Treffer in Unterzahl – und den entscheidenden gerade mal fünf Minuten vor dem Ende.