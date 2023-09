Nach dem Auftakt in München DEG zeigt vielversprechende Ansätze, aber auch altbekannte Schwächen

Der Auftakt und die Ansätze waren trotz 2:4-Niederlage also schon mal vielversprechend, wenn auch noch genug Verbesserungspotenzial vorhanden bleibt. Dass München bei aller vorhandenen Offensivqualität in drei von vier Powerplayphasen zu Treffern kam, war definitiv zu viel. Hier muss sich die DEG cleverer anstellen. Co-Trainer Daniel Kreutzer als Beauftragter fürs Unterzahlspiel wird da in den kommenden Wochen gefragt sein. Hinzu kommen die altbekannten Schwächen beim Bullly und im eigenen Powerplay. Genug Hausaufgaben also. Am Sonntag beim ersten Heimspiel gegen die Eisbären Berlin wartet der nächste Hochkaräter. Die nächste Gelegenheit, die Problemmauer kleiner werden zu lassen.