Vertragsverlängerung und Spray-Aktion : DEG ist so heiß auf den Start wie selten zuvor

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG verlängert den Vertrag mit Trainer Harold Kreis vorzeitig. In der Nacht wird die Stadt mit Logos des Eishockeyklubs verziert.

In der Nacht zum Dienstag war mal wieder solch ein Anlass gekommen – mit Blick auf den Saisonstart der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mit dem Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins (19.30 Uhr). Wer morgens über den Marktplatz vor dem Rathaus oder die Brücken über den Kö-Graben schlenderte, konnte ebenso frische Farbe auf dem Boden erkennen wie vor dem Eingangsportal des Hauptbahnhofs oder auf der Schadowstraße. Das Motiv der Sprayer: Ein DEG-Logo mit dem ergänzenden Schriftzug „Endlich“.

In diesem einen Wort steckt die ganze Vorfreude, die im Umfeld des achtmaligen deutschen Eishockey-Meisters herrscht. Zwar ist die Mannschaft nach einer über weite Strecken herausragenden vergangenen Saison an den letzten Spieltagen der Hauptrunde noch von Platz drei auf fünf abgerutscht und vor allem deshalb im Play-off-Viertelfinale an Augsburg gescheitert. Doch die Monate auf den ersten drei Rängen sind im Gedächtnis hängengeblieben, und das wurde nun durch eine vielversprechende Vorbereitung noch befeuert.

Da der Sportliche Leiter Niki Mondt dieses Bild unterstützt („Harry ist fachlich wie menschlich ein hervorragender Trainer“), entschied sich die Klubführung für den bemerkenswerten Schritt. Denn wie wollte man sein großes Vertrauen in einen Trainer stärker ausdrücken als durch eine Vertragsverlängerung vor dem ersten Pflichtspiel? „Ich freue mich über dieses Vertrauen und auf die nächsten Jahre hier in Düsseldorf“, sagt Kreis deshalb ganz bewusst. „Wir wollen die Zuschauer weiterhin mit offensivem Eishockey begeistern.“ Keine Frage, rund um die DEG ist man so heiß auf den Start wie selten zuvor. Eine gute Pflichtspiel-Premiere am Freitag wäre nun wichtig, um die Euphorie am Leben zu halten.