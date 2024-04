Erster Zugang für kommende Saison Düsseldorfer EG holt Max Balinson aus Crimmitschau

Balinson spielte eine starke Saison in Crimmitschau – wahrscheinlich sogar deutlich besser, als erwartet. Bei seinen vorherigen Stationen am College und in der ECHL war er lange nicht als Offensivverteidiger aufgefallen. Erst in seiner letzten Saison deutete er seine Qualitäten an, machte 15 Scorerpunkte in 24 Spielen für die Orlando Solar Bears. Im Jahr drauf in der DEL2 explodierte er dann förmlich, war der wichtigste und stärkste Verteidiger der Sachsen. Und ein Grund, warum die Eispiraten bis ins Halbfinale kamen und die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte spielten.