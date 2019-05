Verpflichtung aus Köln : DEG holt Verteidiger Sulzer zurück

Im DEG-Trikot machte Alexander Sulzer schon früher eine gute Figur. Foto: HORSTMÜLLER GmbH

Düsseldorf Nach zwölf Jahren in der Ferne kehrt der 34-Jährige zurück nach Düsseldorf. Er soll dem Kader mehr Tiefe verleihen.

Die Abwehr der Düsseldorfer EG ist komplett: Alexander Sulzer kehrt von den Kölner Haien nach insgesamt zwölf Jahren zurück nach Düsseldorf. Wie bereits von unserer Redaktion berichtet, erhält der 34-Jährige einen Ein-Jahres-Vertrag. Der Abwehrspieler, der 134 Einsätze in der nordamerikanischen NHL absolvierte, gehörte bei den Kölner Haien in den letzten Jahren zu den Topverdienern. Dem Vernehmen nach soll Sulzer, der sich nebenbei im Immobilienbereich selbständig gemacht hat, zu seinem Karriereausklang in Düsseldorf deutlich weniger verdienen.

Sportlich eingeplant hat ihn Niki Mondt passend dazu in den hinteren Abwehrreihen. „Wir sind davon überzeugt, dass Alexander Sulzer unserer Verteidigung noch mehr Qualität verleiht. Außerdem vergrößern wir dadurch die Tiefe des Kaders. Nach sicherlich nicht immer optimalen Jahren in Köln will er bei uns nochmal zeigen, was in ihm steckt“, sagt der Sportdirektor. Eingeplant im Team von Trainer Harold Kreis ist er wohl als sechster oder siebter Verteidiger, was bei einem überschaubaren Gehalt zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis führen könnte.

Voraussetzung dafür ist jedoch ein gesunder Sulzer: In den vergangenen Jahren in Köln war der Abwehrhüne häufig verletzt. „Er hat in der abgelaufenen Saison aber 30 Spiele absolviert und, wenn er fit war, gute Leistungen gebracht“, betont Mondt.

Sulzer spielte bereits von 2003 bis 2007 bei der DEG und wurde in dieser Zeit Pokalsieger und Vizemeister. Insgesamt absolvierte der Linksschütze 451 DEL-Spiele für Hamburg, Düsseldorf, Ingolstadt und Köln. „Ich habe noch einmal Lust auf eine neue Herausforderung“, sagt der gebürtige Kaufbeurer. „Ich will noch mal richtig Spaß haben und den jungen Talenten der DEG meine Erfahrungen weitergeben. Auch selbst bin ich voller Ehrgeiz und will unbedingt eine gute Saison spielen!“