Roßmy kommt an den Rhein Düsseldorfer EG verpflichtet „Rookie des Jahres“

Er sammelte seine ersten Eishockey-Erfahrungen in den tschechischen Nachwuchsligen und spielte im Jugendbereich bereits für die Teams des Deutschen Eishockey-Bundes. In der Saison 2020/2021 wechselte er dann zu den Lausitzer Füchsen in die DEL2, bevor die Eisbären Berlin das Talent ein Jahr später unter Vertrag nahmen. In Berlin schoss der Linksschütze in 71 Spielen drei Tore und lieferte fünf Vorlagen. Außerdem spielte er 83 Mal noch für die Lausitzer Füchse, deren Kooperationspartner die Eisbären sind.