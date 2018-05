Düsseldorfer EG verpflichtet Nachwuchsstürmer Stefan Reiter

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG hat für die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga den 21 Jahre alten Stürmer Stefan Reiter bis 2019 unter Vertrag genommen. Das gab der achtmalige deutsche Meister am Montag bekannt.

"Ich freue mich riesig auf diese neue Herausforderung und dass ich für einen so großen Club wie die DEG spielen darf! Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine richtig tolle Truppe haben und viel in der kommenden Saison erreichen können", sagte Reiter nach der Vertragsunterschrift. Reiter wechselt vom Oberligisten EV Landshut zu den Rheinländern. Insgesamt lief der Angreifer 149 Mal in der Oberliga auf, erzielte dabei 62 Tore und bereitete 55 weitere Treffer vor.