Junior des Jahres Ein neues Talent für die DEG

Bei seinem neuen Arbeitgeber soll sich das nun ändern. Das will die DEG, das will auch Roßmy selbst. Also suchte er sich einen Klub, der in den vergangenen Jahren bewiesen hat, dass er U23-Spieler nicht nur zum Auffüllen der Reihen nutzt. „Es ist in der DEL bekannt, dass sich junge Spieler in Düsseldorf gut entwickeln können“, wird Roßmy in der Mitteilung zitiert.