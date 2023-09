0:1 nach Penaltyschießen DEG verliert bei Agostino-Debüt gegen Augsburg

Kenny Agostino hat in seiner Karriere als Eishockeyprofi schon so einiges erlebt. Doch die zurückliegende Woche dürfte auch dem US-Amerikaner noch lange in Erinnerung bleiben. Rückblick: Am Sonntag unterschrieb der 31-Jährige seinen Vertrag bei der Düsseldorfer EG, wenige Stunden später saß er bereits im Flieger Richtung Deutschland, während der Klub seine Verpflichtung offiziell publik machte. In Düsseldorf angekommen stand am Dienstag direkt das erste Training mit den neuen Mannschaftskollegen auf dem Programm, gefolgt von einer Autogrammstunde am frühen Abend im Rather Dome. Praktisch im Eilverfahren lernte Agostino die Abläufe bei der DEG kennen. Ein Speeddating der besonderen Art sozusagen.