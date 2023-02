Rückschlag im Play-off-Rennen DEG verliert beim 1000. Barta-Spiel gegen München

So eine Eishockeysaison kann sich ganz schön ziehen. Allein in der Hauptrunde sind es 56 Spiele pro Team, da gibt es auch mal Abende, die zwei Wochen später schon fast vergessen sind. War das jetzt Bietigheim oder Bremerhaven? 2:1 oder 3:2? Man weiß es nicht so recht. Es gibt allerdings auch Spiele wie das am Sonntag zwischen der Düsseldorfer EG und dem EHC Red Bull München. Da steckte so viel drin, dass es für drei Abende gereicht hätte: Die Ehrung für Alexander Barta, der sein 1000. Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) erlebte. Die Klatschminute für den kürzlich verstorbenen Gesellschafter Peter Hoberg, der die DEG nach dem Ausstieg der Metro 2012 gerettet und jahrelang über Wasser gehalten hatte. Und in der ersten Drittelpause dann noch ein Feuerwerk und eine Trommlergruppe anlässlich es Japan-Tages.