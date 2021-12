Fünfte Pleite in Serie : Bitterer Jahresabschluss für die DEG in Bremerhaven

Die nächste Pleite: Die DEG verliert in Bremerhaven. Foto: RP/Birgit Häfner

Bremerhaven Am Ende eines turbulenten Eishockeyjahres geht die Düsseldorfer EG leer aus. Das 2:3 in Bremerhaven war die fünfte Niederlage in Folge.

Vielleicht hat jemand Harold Kreis am Donnerstagabend um kurz vor 19.30 Uhr einen Witz erzählt. Vielleicht hat der Trainer der Düsseldorfer EG seinem Team vor dem Spiel in Bremerhaven auch einfach ein gutes Gefühl vermitteln wollen, davor hatte die DEG ja viermal in Folge verloren. Auf jeden Fall lachte und lächelte Kreis auffallend lange, als ihn die TV-Kamera einfing. Das galt allerdings nicht mehr nach dem Spiel. Denn die DEG verlor mit 2:3 (0:1, 0:2, 2:0) und rutschte in der Tabelle der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) auf Rang zehn ab.

Es könnte natürlich auch sein, dass Harold Kreis lächelte, weil dieses nervige 2021 nun endlich vorbei ist. Ein Jahr, das für die DEG extreme Ausschlägen auf der Emotionsskala zu bieten hatte. Nun wechseln sich Höhen und Tiefen im Profisport ja ständig ab, gerade bei einem Mittelklasseklub wie der DEG. Aber 2021 war schon besonders, da ging es immer wieder rauf und runter: Erst die Freude, dass eine DEL-Saison im Notfall auch in leeren Hallen funktionieren kann, dann der Ärger über die verpassten Play-offs. Der danach verkündete Sparkurs sorgte gar für Zukunftsängste.

Die waren aber schnell verflogen, die Fans durften zurück in die Hallen und sahen dort ein angeblich nicht konkurrenzfähiges Team, das die Liga aufmischt. Doch als das gerade seinen Höhepunkt mit dem 6:1 in Köln erlebte, folgte der Corona-Ausbruch. Hinzu kamen Verletzte, schon war die DEG wieder unten. Aber wieder nicht lange, nun feierte sie Siege in Berlin, München und Mannheim, kletterte auf Rang fünf und verlängerte Verträge mit Topstürmern. Doch die nächsten Verletzungen und Corona-Fälle ließen nicht lange auf sich warten, zuletzt wirkte das Team ob der vielen Spiele mental müde, traf das Tor kaum noch und verlor viermal in Folge. Passend zur Laune sind die Hallen nun wieder leer.

DEG-Pleite Statistik zum Spiel in Bremerhaven Fischtown Pinguins – Düsseldorfer EG 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) DEG: Tor: Pantkowski (Hane); Abwehr: Cumiskey, Järvinen – Heinzinger, Geitner – Ebner, Trinkberger; Angriff: Proft, MacAulay, Schiemenz – O'Donnell, Barta, Ehl – D’Amigo, Svensson, Mayenschein – Bittner, Olson, Postel Schiedsrichter: Kohlmüller/Rantala Tore: 1:0 (19:42) Andersen (Bruggisser, Uher/5-4), 2:0 (31:32) Moore (Urbas, Bruggisser), 3:0 (39:51) Dietz (Jeglic, Alber), 3:1 (42:27) Barta (Penalty), 3:2 (48:17) Svensson (D'Amigo, Ehl) Zuschauer: keine Strafminuten: 8:6 Torschüsse: 27:43

Auch am Donnerstag in Bremerhaven war das so. Dabei hätte die Partie durchaus Zuschauer verdient gehabt. Hin und her ging es, weil beide Seiten wenig Interesse am behutsamen Spielaufbau hatten. Schnelle oder gleich lange Pässe bestimmten das Bild. Druckphasen gab es zunächst aber nicht, dafür viele Gegenstöße und Halbchancen, nur einmal landete der Puck aus dem Gewühl am Pfosten des Düsseldorfer Tores. Das sah ziemlich nach einem 0:0 zur ersten Pause aus – ehe sich die DEG unnötige Strafzeiten gönnte, die dritte nutze Niklas Andersen 18 Sekunden vor dem Ende zum 1:0. Da verdunkelte sich die Miene von Harold Kreis zusehends.

Viel besser wurde es auch im zweiten Drittel nicht. Zwar kam die DEG gut raus, rannte und ackerte und hatte ein paar ordentliche Möglichkeiten, doch in der 32. Minute lag der Puck wieder im DEG-Tor, Pinguins-Kapitän Michael Moore hatte von der blauen Linie abzogen. Das entsprach nicht dem Spielverlauf, aber wenn es einmal nicht läuft, dann läuft es eben nicht. Danach wirkte die DEG getroffen, rannte viel hinterher, spielte ungenaue Pässe, Mirko Pantkowski musste unter anderem einen Bremerhavener Alleingang entschärfen. Doch neun Sekunden vor Drittelende war er erneut geschlagen, Stanislav Dietz traf zum 3:0. „Richtig bitter“, fand DEG-Stürmer Cedric Schiemenz das bei „Magenta-Sport“, „weil wir gerade so gut Druck gemacht hatten.“