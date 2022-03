Trotz Überlegenheit : Siegesserie der DEG reißt in Bietigheim

Düsseldorfs Alexander Ehl umzingelt von Gegenspielern. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Antonio Chiok/Eibner-Pressefoto

Bietigheim Nach vier Siegen in Folge verliert die Düsseldorfer EG bei Aufsteiger Bietigheim Steelers mit 3:4. Dabei schießt sie mehr als doppelt so oft aufs Tor wie die Hausherren, ist in den entscheidenden Momenten aber nicht konsequent genug.

Zu den Lieblingssätzen von Harold Kreis zählt folgender: „Wir schauen nicht nur auf das Ergebnis, wir schauen auf den Prozess.“ Nun war Kreis wegen seiner Corona-Infektion auch am Dienstagabend in Bietigheim nicht dabei, aber das heißt ja nicht, dass die Regeln des Trainers dann nicht mehr für die Düsseldorfer EG gelten. Dass der Prozess manchmal wichtiger ist als das reine Ergebnis, war in Bietigheim sogar ziemlich genau zu sehen. Die Hälfte des ersten Drittels war rum, da bekam die DEG ihre erste Überzahl. Bis dahin hatte fast nichts geklappt, schon nach 62 Sekunden lag sie zurück. Das änderte sich auch nicht während des Powerplays (Stichwort Ergebnis), aber weil sie sich eine Chance nach der anderen erarbeitet hatte, war sie fortan im Spiel und die bessere Mannschaft (Stichwort Prozess). Kurz später stand es 1:1, noch vor Drittelende 1:2.

Da sah alles nach dem fünften Sieg in Folge aus. Doch daraus wurde nichts. Am Ende verlor die DEG mit 3:4 (2:1, 0:3, 1:0). Was Alexander Barta besonders ärgerte: „Wir haben unsere Chancen nicht gut genug genutzt und hinten zu viel zugelassen“, sagte der Kapitän bei „Magentasport“, hatte die DEG doch ein deutliches Chancenplus. 44:20 Schüsse zählten die Statistiker für die Düsseldorfer, und dennoch fuhren die ohne Punkte heim. „Da gibt es nicht viel schönzureden“, sagte Barta, „egal, wie das Spiel gelaufen ist, du musst hier heute gewinnen, und das ist uns heute nicht gelungen.“

Das erinnerte doch sehr an den ersten Auftritt in dieser Saison in Schwaben. Im Oktober war das, da blickte die DEG hinterher auf 35:20 Schüsse, aber eben auch auf ein 2:5. Danach ging es zweimal daheim gegen Bietigheim, auch da war die DEG spielbestimmend, gewann aber nur einmal. So stehen nun vier Duelle mit dem Aufsteiger, die die DEG allesamt hätte gewinnen können bis müssen, aber nur einmal ging sie als Sieger vom Eis.

In Panik gerät deswegen natürlich niemand, sechs Spiele vor dem Ende der Hauptrunde steht die DEG weiter auf Rang neun der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), die Play-offs werden immer wahrscheinlicher. Und dennoch war das am Dienstag ärgerlich, weil es die Düsseldorfer selbst schuld waren, dass ihre Siegesserie endete. Nicht nur, dass sie vor dem gegnerischen Tor zu viel liegen ließen, sie verteidigten vor dem eigenen auch nicht konsequent genug. Mehrere Treffer fielen durch Nachschüsse oder abgefälschte Scheiben aus dem Slot. Der Bereich, in dem man besonders aufmerksam sein muss.

Das war schon zu Beginn so, bis das erste Powerplay das Spiel drehte. Erst traf Carter Proft nach 14 Minuten zum 1:1, kurz vor Ende des ersten Drittels brachte Tobias Eder die Gäste in Unterzahl in Führung. Und hätte Brendan O'Donnell nach Wiederbeginn seine Chance auf das 1:3 genutzt, wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre? Doch stattdessen traf der Ex-Düsseldorfer Alexander Preibisch zum 2:2, und als die Gastgeber in der Schlussphase des Mittelabschnitts in Überzahl waren, drehte in Daniel Weiß ein weiterer Ex-Düsseldorfer das Spiel. Ein Wirkungstreffer, für die letzten zweieinhalb Minuten wirkte die DEG unsortiert und kassierte gleich das nächste Tor.

So ging es mit einem 2:4 ins letzte Drittel, in dem der DEG weiter nicht anzumerken war, dass ihr noch immer sieben Stammkräfte wegen Corona-Infektionen fehlen. Da versuchte sie noch mal alles, hatte immer weitere Schüsse und Chancen. Vor allem O'Donnell, der zweimal die Latte traf. Sechs Minuten vor dem Ende traf Barta zum 3:4, doch zu mehr reichte es nicht mehr.

Statistik:

Bietigheim Steelers – Düsseldorfer EG 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)

DEG: Tor: Pantkowski (Seidel); Abwehr: Cumiskey, Zitterbart – Geitner, Ebner – Trinkberger, Nowak; Angriff: Proft, MacAulay, D’Amigo – Schiemenz, Barta, Ehl – O’Donnell, Eder, Fischbuch – Fischer, Postel

Schiedsrichter: Kopitz/Schukies

Tore: 1:0 (1:02) Jasper (Sheen), 1:1 (13:43) Proft (D'Amigo, Nowak), 1:2 (18:33) Eder (Ehl, Cumiskey/4-5), 2:2 (24:25) Preibisch (Braun, Ranford), 3:2 (37:31) Weiss (Smerick, Sheen/5-4), 4:2 (39:47) Naud (Prommersberger, Weiß), 4:3 (54:00) Barta( Ehl)

Zuschauer: 2127

Strafminuten: 6:6