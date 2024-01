1:4 gegen Straubing DEG verliert bei Cumiskey-Rückkehr

Den Schwung nahmen die Hausherren auch mit ins zweite Drittel. Allein in den ersten zehn Minuten notierten die Statistiker acht Düsseldorfer Torschüsse. Einen davon gab Cumiskey ab, der nach einem Konter über Ehl aber frei vor Miska scheiterte. Dass es so nicht weiterging, lag auch an einer unnötigen Zwei-Minuten-Strafe für Alec McCrea, die den Niederbayern Morgenluft gab und in den Ausgleich durch JC Lipon (30. Minute) mündete. Die Druckzahl erhöhte sich wieder und weil die Gäste auch in Unterzahl ihrem Ruf als bestes Penalty-Killing-Team in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) vollauf gerecht wurde, ging es mit 1:1 in die Kabine.