4:7 gegen Berlin : DEG verliert spektakuläres Spiel gegen den Meister

Stephen MacAulay und Kyle Cumiskey (beide DEG) gegen Eric Mik und Torwart Mathias Niederberger. Foto: Ja/Ralph-Derek Schröder

Düsseldorf Die Düsseldorfer Eishockeyprofis schlittern immer weiter in die Krise. Das 4:7 gegen die Eisbären Berlin ist die siebte Niederlage in Folge. Vor allem defensiv leistet sich die DEG zahlreiche Aussetzer.

Seinen Abschiedsapplaus in Düsseldorf hat Mathias Niederberger bis heute nicht bekommen. Es gab schlichtweg keine Gelegenheit für die DEG-Fans, ihrem jahrelangen Publikumsliebling für all die Glanzparaden zu danken. Niederbergers letzte Saison bei seinem Heimatverein wurde wegen der Corona-Krise abgebrochen, während seiner ersten in Berlin waren keine Zuschauer in den Hallen erlaubt, und jetzt, wo die Tribünen endlich wieder gefüllt werden durften, fanden die ersten beiden Saisonvergleiche zwischen DEG und Eisbären jeweils in Berlin statt. An diesem Freitagabend sollte es also endlich so weit sein. Doch wieder mussten die Tribünen leer bleiben. Wieder gab es keinen Applaus. Nicht für Niederberger, nicht für die DEG, die 4:7 (1:2, 2:2, 1:3) verlor und damit die siebte Niederlage in Folge kassierte.

Das war jetzt keine Überraschung, die Berliner haben ja nicht nur Niederberger, sondern auch weitere Nationalspieler, die in wenigen Wochen bei Olympia in Peking übers Eis laufen werden. Nicht umsonst sind sie amtierender Meister und aktueller Tabellenführer der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Dennoch hatte die DEG die beiden ersten Saisonspiele in Berlin gewonnen, das letzte gar spektakulär mit 7:6 nach einem Drei-Tore-Rückstand. Auch diesmal lag sie 1:4 zurück, gab nicht auf und schaffte noch den Ausgleich, doch komplett drehen konnte sie das Spiel nicht mehr. Entsprechend enttäuscht war Daniel Fischbuch hinterher: „Wir hätten das Spiel auch gewinnen können, aber es waren die Kleinigkeiten, die zu einfachen Gegentoren führen“, sagte der Stürmer, dessen Team bis auf eine Schwächephase im zweiten Drittel abermals kein schlechtes Spiel machte. Sich nur eben deutlich zu viele Aussetzer in der Defensive leistete.

Von akzeptablen Auftritten können sich die Düsseldorfer aber langsam nichts mehr kaufen. „Wir müssen anfangen, Spiele zu gewinnen“, sagte Fischbuch. Denn nach der siebten Niederlage am Stück ist der über Wochen gehaltene Play-off-Platz ernsthaft in Gefahr, da darf man durchaus von Krise sprechen. Nun ist jedes einzelne Spiel ohne Punkte zu erklären: Mal war der Gegner effizienter, mal war etwas Pech dabei, mal waren es zu viele individuelle Fehler, mal fehlte nach anstrengenden Wochen mit kleinem Kader die Frische, am Mittwoch beim 1:3 in Schwenningen trat eine spielbestimmende DEG auch mal auf einen überragenden Torhüter. Nun gegen Berlin war es wieder ein recht ausgeglichenes Spiel, das man verlieren kann, aber nicht zwingend verlieren muss.

Dennoch sind auch strukturelle Probleme zu erkennen: Die jungen Torhüter ließen zuletzt wieder vermehrt haltbare Schüsse durch, wehrten seit Beginn der Krise nur 87,8 Prozent der Schüsse ab – deutlich zu wenig, um dauerhaft Spiele zu gewinnen. Noch gravierender: Die DEG trifft das Tor selbst zu selten. In den vergangenen sieben Spielen schossen die Düsseldorfer 241 Mal, trafen aber nur elf Mal. Macht eine unterirdische Erfolgsquote von rund 4,5 Prozent – als gut gelten Werte ab zehn Prozent. Jeder zehnte Schuss sollte also drin sein, bei der DEG war es zuletzt nur knapp jeder 20. Versuch. Was auch daran lag, dass sie nicht oft genug in die gefährliche Zone direkt vor dem Tor kam und häufig ungefährlich von außen schoss. Und wenn sie Topchancen hatten, wurden die meist vergeben.

Nun gegen Berlin schien das so weiter zu gehen. Zwar startete die DEG druckvoll und ging durch Carter Proft nach zehn Minuten in Führung, doch Anfang des zweiten Drittels stand es 1:4, weil die eiskalten Berliner so gut wie jede Chance nutzten. Das entsprach zwar nicht dem Spielverlauf, nahm die Düsseldorfer aber sichtlich mit, über Minuten rannten sie nur noch hinterher. Da drohte der DEG ein bitterer Abend.

Doch wie bereits beim 7:6 Anfang Dezember lief es plötzlich wieder. Initialzündung war ein recht glücklicher Treffer Ende des zweiten Drittels von Daniel Fischbuch, den Niederberger durchrutschen ließ. Nun war die DEG wieder da, kam zu Chancen, keine zwei Minuten später verkürzte Tobias Eder auf 3:4. Anfang des letzten Drittels glich Cedric Schiemenz gar aus. Doch hinten blieb die DEG zu anfällig, gönnte den Gästen immer wieder Großchancen und kassierte zehn Minuten vor dem Ende das 4:5. Danach machte sie auf und fing sich zwei weitere Treffer. Weiter geht es bereits am Sonntag (17 Uhr). Dann geht es nach Straubing.

Statistik:

Düsseldorfer EG – Eisbären Berlin 4:7 (1:2, 2:2, 1:3)

DEG: Tor: Hane (Pantkowski); Abwehr: Järvinen, Ebner – Heinzinger, Nowak – Cumiskey, Geitner; Angriff: Ehl, Barta, Eder – O'Donnell, Svensson, D'Amigo – Proft, MacAulay, Fischbuch – Bittner, Olson, Schiemenz – Mayenschein

Schiedsrichter: Rohatsch/Schwadewaldt

Zuschauer: keine

Tore: 1:0 (9:48) Proft (MacAulay, Heinzinger), 1:2 (11:42) Baßler (Hördler, Clark), 1:2 (15:23) Zengerle (Hördler, White), 1:3 (23:13) Wissmann (Fiore, Zengerle), 1:4 (24:05) Byron, 2:4 (34:31) Fischbuch (O'Donnell, Cumiskey), 3:4 (36:25) Eder (Nowak, Barta), 4:4 (43:31) Schiemenz (Bittner, Olson), 4:5 (49:27) Byron (Pföderl, Noebels), 4:6 (58:12) White (Fiore, Zengerle), 4:7 (59:04) Noebels (Pföderl/5-6)

Strafminuten: 2:2