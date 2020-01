1:3 gegen die Adler Mannheim : DEG verliert in 14 Sekunden das Spiel

Düsseldorf Gegen Eishockey-Meister Adler Mannheim agieren die Düsseldorfer lange auf Augenhöhe, unterliegen aber dennoch 1:3. Am Freitag geht es gegen Berlin weiter in der DEL.

Zudem gelang es den Düsseldorfern wie schon am Freitag beim 2:1-Derbysieg in Köln, ein cleveres und kraftsparendes Eishockey aufzuziehen. Die im blauen Dress aufgelaufenen Gastgeber gingen zwar engagiert in die Zweikämpfe, vermieden aber so manchen sinnfreien Lauf. Das gestaltete sich aber in der Anfangsphase etwas schwierig, weil das Schiedsrichtergespann Benjamin Hoppe und Sirko Hunnius scheinbar auf einen Strafzeitenrekord abzielte. Noch vor der achten Spielminute hatten die beiden acht Strafminuten verhängt, teilweise für Nichtigkeiten – das kostete Nerven und Kraft.