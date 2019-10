Luke Adam fällt 14 Tage aus : Verletzungspech trübt die Stimmung bei der DEG

Düsseldorf Am Donnerstag (19.30 Uhr) gegen Ingolstadt muss DEG-Trainer Harold Kreis den formstarken Stürmer Luke Adam ersetzen. Dafür rechnet der Coach wieder mit den zuletzt fehlenden Victor Svensson und Patrick Buzas.

Ändere nie ein erfolgreiches Team? Über diese alte Sportweisheit kann Harold Kreis derzeit nur müde lächeln. Erfolgreicher als die DEG mit ihren sieben Siegen in Folge kann ein Klub kaum spielen, und doch ist der Eishockeycoach fast in jedem Spiel gezwungen, seine Formation zu ändern. Jüngstes Opfer des Verletzungs- und Erkrankungspechs ist Stürmer Luke Adam: Der Kanadier zog sich beim 3:2-Sieg in Wolfsburg eine Unterleibsverletzung zu und fällt am Donnerstag (19.30 Uhr, ISS Dome) im Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt aus.