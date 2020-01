Wegen langwieriger Verletzung : US-Spezialistin behandelt DEG-Stürmer Chad Nehring

Da war mit dem Nacken noch alles in Ordnung: DEG-Stürmer Chad Nehring (vorn/22) in der Partie gegen die Krefeld Pinguine. Foto: Rheinische Post/Birgit Haefner

Düsseldorf Chad Nehring leidet an einer neurologisch-orthopädischen Störung im Nackenbereich. Da es seit Wochen nicht besser wird, ist der 32-jährige Eishockeyprofi nun zur Therapie in die USA geflogen.

Wie der Verein am Freitag bekanntgab, leidet der Kanadier mit deutschem Pass derzeit unter einer neurologisch-orthopädischen Störung im Bereich Nacken, Kopf und obere Wirbelsäule. Die Ursache hierfür ist trotz zahlreicher Untersuchungen noch nicht hinreichend geklärt. Nehring hatte bereits vor einigen Jahren einmal ein ähnliches Problem in diesem Bereich, fehlte damals den Fischtown Pinguins fast vier Monate. Er ist in den vergangenen Tagen in Absprache mit der medizinischen Abteilung der DEG zu einer Spezialistin in die USA gereist, die ihn auch schon damals behandelt hat.