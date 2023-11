Trikotnummern, Gewicht, Alter Unnützes Wissen zu den DEG-Spielern 2023/24

Der jüngste Spieler

Auf einen Einsatz in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) wartet Leon Hümer (Foto) noch. Eine Sonderstellung hat der dritte Goalie im DEG-Kader dennoch, schließlich ist er mit 18 Jahren (geboren am 18. März 2005) das Küken im Kader. Ihm folgen Edmund Junemann (19 Jahre, geboren am 19. Mai 2004) und Bennet Roßmy (20 Jahre, geboren am 1. August 2003).