Über die Basics zum Erfolg U20 der Düsseldorfer EG kann den Finaleinzug perfekt machen

Da die älteste Juniorenmannschaft der DEG tags zuvor jedoch das erste Duell an der Brehmstraße mit 3:1 für sich entschied, ist vor dem erneuten Aufeinandertreffen an diesem Wochenende weiterhin alles offen. Gewinnen die Rot-Gelben am Samstag (18.45 Uhr) und Sonntag (10.45 Uhr) die beiden Spiele in der Landshuter Fanatec Arena, ziehen sie ins Play-off-Finale der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) ein. Bei einem Sieg wäre immerhin eine fünfte und entscheidende Partie am kommenden Dienstag, dann wieder an der Brehmstraße, in trockenen Tüchern.