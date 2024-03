Reine Kopfsache im Schwarzwald U20 der DEG kann am Wochenende in die nächste Play-off-Runde einziehen

Mit zwei Siegen wäre das Halbfinal-Ticket gebucht, ein Erfolg sichert zumindest schon mal ein Entscheidungsspiel am Dienstagabend an der Brehmstraße. Geht es nach Lewandowski, werden diese beiden Partien vor allem im Kopf entschieden. Immerhin werden die Düsseldorfer am Samstagnachmittag (16 Uhr) bereits die lange Busfahrt in den Schwarzwald in den Knochen haben. Hinzu kommt die etwas kleinere Eisfläche in Schwenningen. „Physisch stecken die das in dem Alter weg. Entscheidender ist, ob sie es auch mental schaffen“, betont er der Coach. Spätestens am Samstagabend wird er die Antwort bekommen.